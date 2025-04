Umesto da čekam idealan trenutak, odlučila sam da je on upravo tada. Kupila sam kartu za Argentinu i krenula prema najudaljenijem i najposebnijem kontinentu na svetu", ispričala je Hrvatica Vana koja je putovala s kolegom travel blogerom iz Amerike.

Večni sneg, led i tišina - verovatno su mnogima prve i jedine asocijacije na pomen Antarktika. Međutim, Zagrepčanka Vana Bojović kaže da nije tako. U februaru je posetila jedini ljudima nenaseljeni kontinent na Zemlji. Putovanje je trajalo dve nedelje, a šta je sve videla, doživela, šta ju je iznenadilo i na kraju - zašto Antarktik, ispričala je za Index.

"Antarktik je uvek bio moj 'poslednji kontinent', onaj koji sam čuvala za kraj. Plan je bio da dođem tek nakon što završim putovanje kroz svaku državu, ali život voli da iznenadi – kad se pojavila prilika da sarađujem s jednim od najboljih ekspedicijskih operatera, znala sam da je to trenutak koji se ne propušta.

Umesto da čekam idealan trenutak, odlučila sam da je on upravo tada. Kupila sam kartu za Argentinu i krenula prema najudaljenijem i najposebnijem kontinentu na svetu", ispričala je Vana koja je putovala s kolegom travel blogerom iz Amerike.

Prošla Drejkov prolaz

Plovidba je, kaže Vana, trajala dva dana. Prošla je i kroz Drejkov prolaz, područje između Južne Amerike i Antarktika. S obzirom na to da između ta dva kontinenta nema kopna koje bi "zaustavilo" vetrove, oni nesmetano duvaju punom snagom i često izazivaju ogromne talase.

"Krenula sam iz Argentine, iz Ušuaje, koju zovu krajem sveta i odande smo se brodom uputili prema Antarktiku. Plovidba je trajala oko dva dana, a na tom putu prošli smo kroz Drejkov prolaz, jedan od najnemirnijih okeana na svetu.Bila sam spremna na najgore - ogromne talase i ljuljanje broda.

Srećom, naš prolazak bio je relativno miran, što u svetu ekspedicijskih putovanja zovu 'Drake Lake'. No, čak i tada osetite sirovu snagu okeana i koliko ste zapravo mali naspram prirode. Neki putnici su se borili s morskom bolešću, ali ja sam se osećala dobro i nisam imala problema", prisetila se Vana.

Putovali ekspedicijskim brodom

Vana kaže da smeštaj van broda nije bio dostupan, jer su sve aktivnosti bile povezane s brodom i plovidbom.

"Brod na kom smo putovali bio je luksuzni ekspedicijski brod s pet zvezdica, iako je bio specifičan za ovakve misije, dakle, dizajniran za putovanje u ekstremnim uslovima. Ispunjavao je sve naše potrebe – od udobnih kabina do restorana s vrhunskom kuhinjom.

Na brodu smo imali sve – od barova i biblioteka do teretana i spa centara, a tu su bili i stručni vodiči koji su nam pomogli da razumemo sve što smo videli. Sve vreme smo spavali na brodu, a većinu dana provodili u vožnjama Zodiac čamcima ili iskrcavanjima na kopno. Brod je bio prijatan i siguran kutak u kom smo se opuštali nakon svih istraživanja", ispričala je.

Na početku putovanja dobili detaljna uputstva i upozorenja

Antarktik je, objašnjava Vana, specifična destinacija s vrlo strogim pravilima. Zbog toga su tokom putovanja putnici morali da se pridržavaju određenih pravila.

"Prvo što su nam objasnili je da je jako važno pridržavati se svih ekoloških smernica, jer na tom kontinentu mora da se poštuje strogi režim zaštite životne sredine. Pre putovanja upozorili su nas i na hladne uslove i kakvu garderobu poneti. Osim toga, upozorili su nas na specifične uslove mora, poput mogućih mučnina u Drejkovom prolazu, i kako se nositi sa svim tim izazovima.

Takođe, bilo je važno pridržavati se pravila o bezbednosti na brodu i tokom iskrcavanja, jer su uslovi na terenu mogli da budu vrlo zahtevni. Bilo je puno tih sitnih, ali važnih informacija koje su osigurale da svi prođu bezbedno i uživaju u putovanju", ispričala je.

Na Antarktiku je nosila flis majice i ski pantalone, koje je sama ponela. "Glavnu opremu poput specijalne jakne i čizama obezbedila je kompanija, te nas je to dočekalo na brodu", dodala je.

Dolazak na Antarktik

A kakav je osećaj kročiti na kontinent snega i leda?Vana kaže - neprocenjiv.

"Kad sam prvi put kročila na Antarktik, osećaj je bio gotovo nadrealan. Sećam se da sam pomislila: 'Zadnji kontinent, to je to!' Vazduh je bio oštar i leden, a okruženje tako tiho da sam se osećala kao da sam u nekom drugom svetu. Nije to bio samo fizički utisak, već i emocionalni. Osećala sam se kao da sam stigla na kraj sveta, na mesto gde priroda vlada i gde samo retki dođu. To je bio trenutak ispunjenja, ali i divljenja prema moći i lepoti Antarktika", rekla je.

"Iako mnogi Antarktik zamišljaju kao večni sneg i led, on zapravo nudi mnogo više. Naravno, led je dominantan, ali osim ledenih formacija, ogromnih santi leda i planina, ono što je za mene bilo najposebnije su divlje životinje i dramatični pejzaži. Pingvini, kitovi, kitovi i foke – svi su deo svakodnevnog života na tom kontinentu.

Osim toga, neverovatno je videti promene u prirodi, kao što je otapanje leda u određenim mesecima, što omogućuje pristup područjima koja inače nisu dostupna. Atrakcije su dakle u samoj suštini divlje prirode – neverovatni zalasci sunca, neiskvarena tišina i osećaj da ste na mestu koje se menja s vremenom, a to je iskustvo koje nijedna druga destinacija ne može da ponudi", dodala je.

Ogromni, blistavi komadi leda prekrivali su tlo

Po dolasku na Antarktik, Vana je s ekipom svaki dan istraživala različite lokacije.

"Istraživali smo zaleđene pejzaže, posmatrali divlje životinje iz neposredne blizine i doživeli neverovatne prizore koje nijedna fotografija ne može da dočara. Led je bio svuda – ogromni, blistavi komadi leda prekrivali su tlo, a sante su se s vremena na vreme raspadale i padale u okean, stvarajući specifične zvukove", rekla je.

Ima i sunčanih dana

Uprkos snegu, ledu i izuzetno niskim temperaturama, ne znači da na Antarktiku nema sunca. To je iznenadilo i Vanu.

"Jedno od najvećih iznenađenja bili su sunčani dani na palubi. Iako sam očekivala samo ledene uslove i kišu, imali smo nekoliko dana s neverovatno sunčanim vremenom. To je stvarno promenilo celu dinamiku putovanja – mogli smo da uživamo u pogledu na ledene pejzaže, dok smo se sunčali na palubi broda i kupali u grejanom bazenu", rekla je.

Surovo podsećanje na borbu za opstanak u divljini

Otkrila je i koji trenutak joj je na Antarktiku bio najšokantniji.

"Foke su se odmarale na ledu svuda oko nas, ali najšokantniji trenutak bio je kada smo svedočili kako leopard foka predator napada drugu foku i uspiva da je pojede. Bilo je to surovo podsećanje na borbu za opstanak u divljini", prisetila se.

"Osim toga, videli smo kitove, koji su plivali u potrazi za plenom, a tu su bili i kitovi koji su se pojavili vrlo blizu našeg čamca, pa čak i zaronili ispod njega. Pingvini su bili svuda – na ledu, u moru, hodajući nespretno, ali izuzetno zanimljivo za promatranje", dodala je.

Skok u more

Iako okružena snegom i ledom, Vanu to nije spriječilo da se na Antarktiku i - okupa u ledenom moru.

"Naravno da me je bilo strah, ali najavili su skok u ledeno more samo 5 minuta pre, pa nije bilo vremena za razmišljanje! Poslala sam poruku bliskoj osobi u Hrvatsku, nadajući se odgovoru 'pa nemoj', a dobila sam: 'ako skočiš, okupala si se u svih 5 okeana'. Kad sam to čula, znala sam da moram da skočim i to je bila dovoljna motivacija", ispričala je.

"Bilo je definitivno lakše nego na Arctic Challengeu na Svalbardu pre dve godine, gde sam morala postepeno da utrčim u hladni okean. Ovde se radi o skoku i sve se dogodi vrlo brzo. Voda je šokirala telo, ali osećaj posle bio je fantastičan – topli peškir, čašica votke i bedž Polar Plunge Survivor. Nakon toga su usledili sauna, đakuzi i roštilj na palubi kao završetak jednog od najluđih dana u životu", dodala je.

Cena putovanja na Antarktik

Vana je svoja iskustva s Antarktika dokumentovala i objavila na društvenim mrežama, a njene pratioce najviše je zanimalo - koliko takvo putovanje košta?

"Cene putovanja na Antarktik se kreću od 5.000 dolara, ali za kompaniju s kojom sam ja putovala i brod na kom sam bila, minimalna cena iznosi 15.000 dolara po osobi. Ako birate luksuznije opcije, poput apartmana, cene mogu da dosegnu i do 60.000 dolara, u zavisnosti od vrste sobe", kaže Zagrepčanka.

Međutim, u cenu je, kaže, uključeno apsolutno sve - smeštaj na brodu, hrana i piće, iskrcavanja i izleti i stručni vodiči. Takođe, uključeno je noćenje u gradu Ušuaja u Argentini, odakle kreće ekspedicija.

"Programi su pažljivo organizovani, s dnevnim iskrcavanjima na različite lokacije na kopnu, a sve aktivnosti na brodu – od edukacija do zabave – takođe su deo paketa. Brodovi su opremljeni za ekstremne uslove, a sve je planirano s ciljem bezbednosti i udobnosti putnika. Priznajem da sam pravi srećnik da sam ovakvo skupo i neverovatno iskustvo mogla da doživim kroz saradnju s kompanijom radi posla s kojim se bavim", objasnila je Vanna.

Hrana

Naravno, bilo je pitanja i o hrani. Vana kaže da je svaki dan jela kuvani obrok i da je hrana bila jako kvalitetna, što je posebno iznenađujuće s obzirom na ekstremne uslove ovog putovanja i neuobičajenu destinaciju.

"Tokom boravka na Antarktiku, hrana je bila izuzetno raznovrsna i kvalitetna. Na brodu smo imali švedski sto za doručak i ručak, dok su večere bile u dva restorana – jedan fine dining, a drugi takođe švedski sto.

Svaki put nakon iskrcavanja, vraćajući se na brod, čekale su nas užine i topli čaj. Sve je bilo savršeno organizovano, a kvalitet hrane bila je pravo iznenađenje. U stvari, bila je čak bolja nego na kruzerima na kojima sam do sada bila", ispričala je.

Kapetanu broda bila je to poslednja vožnja

Za kraj je otkrila šta ju je najviše oduševilo i da li bi se ponovo vratila na Antarktik.

"Najviše me oduševilo što smo posetili mesta koja prvobitno nisu bila u planu, jer je led početkom februara počeo da se otapa. To nam je omogućilo da prođemo kroz predivne kanale u zalazak sunca, što je bio jedan od najlepših prizora koje sam ikada videla. Kapetanu broda bila je to poslednja vožnja, pa je priuštio i sebi i nama nešto posebno – usmereni su prema iskustvu, a ne samo rutinskom planu. To veče bilo je neverovatno", rekla je Vana.

Bez obzira na predivno iskustvo, kaže da se na Antarktik ne bi ponovo vratila.

"Trenutno ne bih ponovo posetila Antarktik jer mi je ovo putovanje bilo najposebnije i najbolje iskustvo u poslednje vreme, i želim da tako i ostane. Možda kroz nekoliko godina poželim da se vratim, ali verujem da bi to bilo na neki drugačiji način, kroz drugu ekspediciju. Za sada želim da upravo ovo putovanje bude moja uspomena na Antarktik – jedinstveno, neverovatno i savršeno onako kako je bilo", zaključila je Zagrepčanka.

