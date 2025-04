" Nemamo takvu hranu u Kamerunu , ali smatram da će jednog dana i toga biti i tamo. Prvi put kada sam bio, bilo je to 2000. godine kada sam tek dolazio, Bio sam baš gladan, a pošto sam bio fudbaler, nisam smeo da ih jedem pre utakmice jer se vodi kao teška hrana. Međutim, ako hoćeš da napuniš baterije, 10 ćevapa je idealno , istakao je on.

"Imamo nešto, mogu da kažem kao pljeskavice, imamo to, ali nemamo ćevape. Ja sam navikao u Kamerunu da jedem meso, ono okruglo, nešto veće i onda vidim nešto malo pa se pitam hoću li se najesti od ovoga. Nakon toga sam primetio da ako pojedem više od deset ćevapa, onda je to već nešto. Ako je tri, pet, za mene nije to to", rekao je on i nasmejao region svojom iskrenošću.