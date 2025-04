Nova BBC-jeva drama "Ovaj grad je naš" (This City Is Ours) oslanja se na istinite događaje sa ulica Liverpula, grada koji je nekada bio sinonim za heroin koji je u velikim količinama preplavljivao njegove kvartove. Jedna od inspiracija za seriju jeste ozloglašeni Kurtis "Koki" Varen (Curtis 'Cocky' Warren), koga su britanski mediji često nazivali „britanskim Pablom Eskobarom“.