Lusi je došla do prekretnice kada je dobila posao u Njujorku, objasnila je. Njen dečko, iako je bio finansijski dobrostojeći, odbio je da je prati, tvrdeći da su letovi preskupi. Dok je bila odsutna, navodno je izbegavao njene Fejstajm pozive, a u iznenadnoj promeni ponašanja, delovao je kao da mu odgovara što je ona sama, iako je prethodno diktirao svaki njen korak. Popularna Jutjuberka je otkrila, da je u to vreme pratila njegovu lokaciju putem aplikacije Find My Friends. Primećivala je da je bio na nepoznatim lokacijama nekoliko puta dok je bila van grada. Smatrala je to čudnim, pa je odlučila da napravi skrinšotove.