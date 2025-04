"Što se tiće pričešća, sav taj naš trud, i post, i molitva, i ispovesti, i sve to jeste da bi mi nedeljom otišli u crkvu, da bi smo se pričeštili. Znači, to nije samo zbog nas da kažem ja to radim zato što meni prija, nego mi to radimo da bi uspostavili kontakt i odnos sa Bogom."