Jarac se često naziva radnim konjem Zodijaka. Oni su disciplinovani, fokusirani i voljni da ulože sate - osobine koje prirodno privlače finansijsku stabilnost . Za Jarca nije dovoljno da sanja o uspehu - on pravi planove korak po korak kako bi to učinili stvarnim.

Škorpije često dolaze do bogatstva zato što u spremne da daju sve. Jednom kada se posvete finansijskom planu ili preduzetničkoj ideji, u to ulažu svoje srce i dušu. Ta dubina fokusa može čak i skroman projekat pretvoriti u unosan poduhvat. Njena odlučnost i tajnovitost su moćna kombinacija. Dok ljudi shvate šta smeraju, Škorpija već žanje plodove.

Dok bi oprezniji znaci mogli da oklevaju, Lav će iskoristiti priliku ako oseti da to može dovesti do nečega velikog. Radije će pokušati i ne uspeti nego uopšte ne pokušati. Na duže staze, ta hrabrost se može isplatiti na velike načine. Lav će možda morati da uči iz nekoliko pogrešnih koraka, ali kada to isprave, uzdižu se do novih visina - često uz impresivnu finansijsku sigurnosnu mrežu.