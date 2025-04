Milan Bukvić prozvao je Žarka Stevanovića „kvizaškim Tonijem Sopranom“, dok je Milica shvatila da ima daleke rodbinske veze sa jednim od takmičara kog je na „rastanku“ Memedović nazvao kumom. Iako pomalo zvuči kao zaplet iz telenovele, to je bila još jedna uzbudljiva epizoda kviza koji je za kratko vreme osvojio srca publike. Na scenu je prva stupila jedna dama, psiholog i psihoterapeut Nada Danić. Već u prvim minutima priča je počela da se zakuvava pa je tako Žarko sa svima podelio da ga je gospođa Nada pre mnogo godina inspirisala, približivši mu posao psihoterapeuta.

„Toliko ste pričali o tome da sam ja pre nešto više od godinu dana odlučio da krenem na psihoterapiju. Idem jednom nedeljno i to je jedna od najboljih odluka koje sam u životu doneo “, rekao je Stevanović.

To međutim nije sve, Miodrag je onda otkrio da su on i Milica Jokanović daleki rođaci, te da njihovo porodice dele istog pretka. Vezama tu nije bio kraj, jer je Jovan Memedović tada podelio priču o svom krštenju u manastiru Ostrog, a krstio ga je niko drugi do Miodragov otac Lazar koji je sveštenik tog manastira. Uprkos hrabrosti za borbu protiv svo četvoro Tragača i 1.600.000 dinara, Miodragu u tom poduhvatu nije uspeo, ali je svojim celokupnim nastupom zaslužio aplauz toliko jak da je voditelj primetio „kakav biste tek aplauz dobili da ste pobedili“.