- Volim Srbiju , svi su dragi i srdačni, uvek kad kažem odakle sam pokušavaju da mi kažu nešto na turskom, to mi je baš simpatično. Volim mnogo vašu muziku i hranu. Uz narodnu muziku sam naučio jezik, a najviše volim da slušam Tomu Zdravkovića, i slušam ga više od Milene. Jedino mi smeta jer je grad ogroman , mnogo veći od Alanje, ako to uopšte može da bude zamerka neka – objašnjava.

- Dok sam radio u hotelu, ona je došla na odmor. Njen prijatelj i ona su bili najzanimljivija ekipa koju sam ikada upoznao u Alanji. Svaki dan smo bili zajedno na plaži, ali nikada nisam mislio da ćemo biti u vezi. Govorio sam da je to nemoguće jer je u Srbiji i jer je viša od mene. Kod nas Turkinje to gledaju. Posle sam došao u Srbiju i tako je sve počelo", rekao je Junus, dok Milena priznaje da na početku nije videla Junusa kao svog partnera.

- Nikada nisam otišao na neki kurs . Mislim da sam poslednji mesec na fakultetu odlučio da učim srpski. Uzeo sam neku knjigu i mislio sam da neću moći i hteo sam da Milena uči turski. Međutim, ona tako lepo sve objasni, da sam ja brzo naučio srpski. Ona me pita da li razmišljam na srpskom. Da, ja sada i razmišljam na srpskom - rekao je Junus i otkrio kako je došlo do odluke da se preseli u Srbiju.

- Mislila sam da njegova majka nije spremna da se upoznamo. Pozdravila se sa mnom, videla sam da ima tremu, mislim da je htela da se pokaže u dobrom svetlu. Ja sam prekrstila noge, a onda mi je Junus rekao: 'Ej, nemoj tako, to nije kulturno'. Onda je njegova majka rekla: 'Zašto si to rekao devojci, sad ću ja da prekrstim noge'. Junus svaki dan zove taštu i svaki vikend hoće u Valjevo da je vidimo. Tata je lepo prihvatio. Njemu je trebalo više vremena, ali nikada mi to nije pokazao nego sam preko mame saznala da je ona uticala na to - otkrila je Milena.