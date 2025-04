Andrija Artuković rođen je 29. novembra 1899. godine u Austrougarskoj monarhiji u mestu Klobuk kod Ljubuškog u današnjoj Bosni i Hercegovini, od oca Marijana i majke Ružić, devojačko Rašić. Bio je jedno od četrnaestoro dece odgajanih na farmi. Zanimljivo je to da je Vjekoslav Maks Luburić , ustaški zločinac koji je osmislio sistem koncentracionih logora Jasenovac , iz mesta Hamac, koje takođe pripada opštini Ljubuški.

U Zagrebu je od 1924. godine radio kao sudski pripravnik i te godine upoznaje Antu Pavelića . Postaje član Pavelićeve Hrvatske stranke prava i njegova osoba od poverenja. Godine 1926. odlazi u Liku u Gospić, gde je Nikola Tesla živeo jedno vreme, i otvara sa Jozom Dumandžićem advokatsku kancelariju gde je radio do 1932. godine.

Andrija Artuković bio je jedan od onih koji nisu birali sredstva da dođu do cilja. Postao je čovek od uticaja i svi su se utrkivali da budu u njegovom okruženju. Bavio se podmićivanjem i često u svoje društvo zvao studente, koje je opčinio svojom moći i uticajem. Međutim, cilj njegovog delovanja bio je podmukao i prikriven.

Jedino je Italija odbila da isporuči ustaše Jugoslaviji. Engleska, u kojoj se tada nalazio Artuković, takođe hapsi ustaše na svojoj teritoriji, a među njima i Artukovića i šalje ga u Francusku gde je došao srpski obaveštajac i političar Vladeta Milićević koji je vodio istragu oko atentata. Milićević je u Francuskoj razgovarao sa Artukovićem i u izveštaju zaključio da on nema veze sa atentatom jer nije bilo dokaza, već da je to delo ustaša Ante Pavelića i Eugena Dida Kvaternika kao i Bugarina Vanča Mihajlova.

Na prostoru NDH osnovano je preko 40 koncentracionih logora u kojima je život izgubilo više stotina hiljada ljudi. Andrija Artuković je kao ministar unutrašnjih poslova bio direktno umešan u sprovođenje genocida , i učestvovao je u otvaranju koncentracionih logora. Oružane snage NDH kojima je on bio nadležan su često ulazile u srpska naselja i vršile masovne pokolje stanovništva. Ni deca nisu bila pošteđena. Nezavisna Država Hrvatska bila je „jedini satelit sila osovine u kojima je ubijeno više nejevrejskih nego jevrejskih civila" - Srba, a ustaški teror predstavljao je pojavu bez presedana u jugoistočnoj Evropi.

Artuković je 13. maja 1941. potpisao „ Provedbenu naredbu o ustrojstvu i poslovanju ravnateljstva za javni red ", kojom je van zakona stavljeno dva miliona Srba i desetine hiljada Jevreja i Roma i otvoren put za genocid nad njima. To ravnateljstvo je, kao odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavljalo udarnu pesnicu Artukovića i ustaške vlasti u zločinačkoj politici istrebljivanja Srba, Jevreja, Roma.

Od aprila 1941. godine kada je postao ministar unutrašnjih poslova do početka oktobra 1942. kada sa tog mesta prelazi na čelo ministarstva pravde i vere, Artuković je davao naredbe da se u koncentracione logore Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Lobor, Jastrebarsko, Uštici i druge prisilno odvode i ubiju Srbi, Jevreji i Romi.

Artuković je kao ustaški ministar policije naredio da se radi odmazde ubija civilno stanovništvo , posebno srpske nacionalnosti, i to čitava naselja, a njegova „specijalnost“ u zatiranju Srba bila je gaženje ljudi tenkovima. Po njegovoj naredbi u avgustu 1941. ustaše su ubile 1.564 Srba iz Vrginmosta i okoline u pokolju u Glinskoj crkvi. Ubijeno je i najmanje 116 dece. Tada su i spaljena srpska sela u okolini, kao i hram Svetog proroka Ilije, podignut 1773. godine.

Nakon rekonstrukcije vlade 10. oktobra 1942, Artuković je postao ministar pravde i vere , a od 29. aprila 1943. do 1. oktobra 1943. ponovo je bio ministar unutrašnjih poslova. Od 11. oktobra 1943. pa sve do sloma Nezavisne Države Hrvatske 8. maja 1945. godine, bio je državni sekretar.

U novembru 1946. prešao je sa ženom i troje dece u Švajcarsku gde je dobio nove papire na lažno ime Alojzije Anić. Švajcarske vlasti su posle nekog vremena saznale da se iza lažnog identiteta krije ustaški zlikovac Andrija Artuković, međutim nisu ga izručile Jugoslaviji. Dogovorili su se sa Artukovićem da napusti zemlju, a on je pristao da to učini najkasnije do 15. jula 1947. Omogućeno mu je da zadrži lažna dokumenta i dobije ih i za ženu i decu. Uz podršku prijatelja i franjevačkog reda, porodica je pod prezimenom Anić dobila vizu za Irsku, pa su uz kontrolu policije napustili zemlju.