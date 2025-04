- Ljudi koji iz dobronamernih pobuda misle da time čine dobro Bogu, njima treba objasniti da greše. Brojanice, ikone, krstovi, oni nisu modni detalji, već molitveni predmeti. To su naši pomagači, štake koje koristimo da bismo se približili Bogu. Njima uznosimo molitve, i znamo da se čudesne stvari dešavaju u vezi sa tim blagoslovenim predmetima. Ako neko to čini iz neznanja, treba mu pomoći. Ako to neko čini svesno, neka nosi svoj teret, ali nama je važno da poučimo one koji žele da Bogu služe, a greškom ga vređaju - rekao je sveštenik za portal religija.rs.