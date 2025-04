Veliki petak - dan tuge i pokajanja

Veliki petak označava dan kada je Isus Hristos razapet na Golgoti. Na ovaj dan, crkve umesto zvona koriste klepala, a svi vernici obavezni su da poste i mole se, izražavajući tugu i poštovanje prema Hristovom stradanju. Ovaj dan nije dan radosti, nego dan smiraja i kontemplacije o velikoj žrtvi koju je Isus podneo za spasenje sveta. Iako je u crkvenom kalendaru označen crvenim slovom, to ne znači da je praznik u uobičajenom smislu reči, kao što su Božić ili Vaskrs.

Veliki petak nije praznik, već obeležavanje

Iako se često čuje da je Veliki petak praznik, ni teoretski, ni praktično, on nije obeležen kao dan proslave. Hrišćanski praznici, kao što su Božić, Vaskrs, i dani posvećeni svetiteljima, svi su to dani kada se slavi i peva, kada su to obeleženi trenuci radosti i zajedništva. U suprotnosti s tim, Veliki petak je dan obeležavanja, što znači da se posvećuje tišini, postu i molitvi. Ne postoji liturgija, osim ako Veliki petak ne padne na Blagovesti, kada se može služiti liturgija.