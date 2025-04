Ko je Loren Sančez?

Loren Vendi Sančez rođena je 19. decembra 1969. u Albukerkiju, u Novom Meksiku. Američka je novinarka, pilotkinja, producentkinja i filantropkinja. Karijeru je gradila na televiziji kao voditeljka i reporterka emisija kao što su „Good Day LA“ i „Extra“. Bila je i prva voditeljka popularnog plesnog šoua „So You Think You Can Dance“, koji je napustila nakon prve sezone kako bi se posvetila porodici.