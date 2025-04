- Veoma sam strog roditelj. Moje je da budem roditelj , nisam postavljen da se ja deci sviđam i da budem prijatelj. Kasnije ćemo biti prijatelji, a sad sam roditelj, staratelj i vaspitač i pred Bogom odgovaram za to - rekao je on otac Predrag Popović, pa dodao:

- Ali, nisam nadmen da ja njih sad postrojavam, da oni stoje mirno. Nego ih pitam, šta se vama ne sviđa kod mene i onda oni meni kažu. Tako sam ih i uveo u to da imam i ja pravo njima da kažem ,šta se meni ne sviđa kod njih. I oni očekuju, a tata šta ti misliš, kod nas? Ne sviđa mi se to, to i to, na ovome jačaj...