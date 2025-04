Prema horoskopu, Sunce je 19. aprila ušlo u znak Bika i tamo će boraviti do 20. maj a - pa treba da znate šta vas očekuje u periodu vladavine pomenutog znaka Zodijaka.

Sa ulaskom Sunca u zemljani znak Bika, silazimo iz glave u telo, iz vatre Ovna u zemlju Bika - u mir, senzualnost, prisutnost i ritam prirode. To je poziv na usporavanje, ukorenjivanje i povratak svakodnevnoj svetosti. Ne žurimo ka cilju. Postajemo prisutni u putovanju.

"Telo pamti ono što srce zaboravi, a tišina nam šapuće istinu kada um utihne" , piše za Sensu Ivana Jelovac, kreatorka inovativnog koncepta Healing with purpose - koji može da vam pomogne da ostvarite cilj i balans u životu, te sažeto otkriva šta da očekujemo u sezoni Bika.

Bik nas uči vrednovanju onog što jeste ovde i sada. On ne traži dokaz, on oseća sigurnost iznutra. Materija više nije težnja ka posedovanju, već sredstvo izražavanja duha. To je poruka Prvosveštenika iz tarota: "Mudrost nije u znanju koje skupljaš, već u tišini u kojoj znaš."