Ako ste ljubitelj popodnevnog dremkanja , ali se ponekad probudite sa još težim osećajem, možda se pitate koliko treba da traje dremka da bi vas oživela. Dremanje može biti zaista dobro za vas ako imate sreće da imate slobodan prostor tokom dana da nadoknadite izgubljene sate bez sna — i ako to uradite kako treba.

Ovaj proces ciklusa spavanja obično traje 90 do 110 minuta bez prekida. Jedno istraživanje je pokazalo da je 90-minutna dremka korisnija od 40-minutnog spavanja za poboljšanje pažnje, fizičkih performansi, raspoloženja, oporavka mišića i osećaja umora kod muških sportista.

Saveti za optimizaciju spavanja Da biste dobili punu korist od dremanja (bez prekomernog spavanja, što može dovesti do zdravstvenih posledica, povećanog umora i pokvarenog rasporeda noćnog spavanja), mudro je slediti neke od najboljih praksi za pravilno dremanje.

Odredite zašto D'Ambrozio kaže da ako ste spavali sedam ili više sati tokom noći, ne bi trebalo da postoji razlog za spavanje. Zato ona preporučuje da sebi postavite dva pitanja pre nego što odspavate: Da li sam se sinoć dobro naspavao? I da li spavam sedam do osam sati neprekidno svake noći?

Dremajte rano u toku dana Ako na kraju ipak odlučite da zaslužujete da odspavate, možda se pitate kada je najbolje doba dana da odspavate? „Ako treba da odspavate, najbolje vreme je rano popodne“, kaže D'Ambrozio. Dremanje preblizu vremenu za spavanje – zaista, bilo kada u 15:00 ili posle njega – može dovesti do lošeg kvaliteta sna tokom noći..

Popijte kofein pre nego što odspavate

Ispijanje kofeina pre nego što odspavate je poznato kao "dremanje kafe". Iako može izgledati čudno, ispijanje kofeina pre zatvaranja očiju može vam pomoći da se lakše probudite. To je zato što kofeinu obično treba oko 20 minuta da se aktivira, tako da kada završite sa 20- do 30-minutnim spavanjem, on će tek početi da deluje.