Danas je podelio fotografiju prepiske koju je svojevremeno započela osoba zabrinuta za svog brata koji još nije pronašao srodnu dušu i koji je nameravao da živi u Beču. Osoba koja je postavila pitanje bila je uverena da se dopisuje sa nekom vračarom, a ne beogradskoj opštini Vračar. Bio je to povod da otac Predrag zapodene priču o našim navikama, sujeverju , praznoverju i objasni zašto odlaskom kod gatara okrećemo Bogu leđa.

"Uvek me nasmeje, ali i rastuži ova slika. Naša realnost!

Kao i kad ljudi hoće da smršaju a da jedu sve i ne vežbaju, pa onda traže razne prečice koje su često opasne po život. No, izgubiti život jer smo pili pantljičaru ili neku žešću hemiju i nije tolika šteta kao kad se sa dušom trguje i kocka. Kad se ide kod vračara i gatara, Bogu se leđa okreću i đavola za rukav hvatamo. Nekad, kad ima od toga koristi, on se i okrene. A kad njegova pažnja bude usmerena na nas po našem pozivu, onda se i anđeo sklanja sa puta, a on dolazi po svoje.