Naša planeta je prepuna čuda – fascinantnih, zapanjujućih i često potpuno neistraženih. I dok mnogi od nas sanjaju o putovanjima do egzotičnih destinacija, postoje mesta koja su jednostavno – zabranjena. Ne zbog zakona, već zbog same prirode koja ih je načinila prelepim, ali istovremeno i smrtonosnim. Ovo su mesta koja čovek ne može (ili ne sme) da poseti – i za to postoji dobar razlog.