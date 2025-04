Monika Levinski se godinama borila sa posramljivanjem u javnosti. Od svih uvreda koje su joj upućene, najviše ju je pogodilo to što su je nazivali ženom koja "nije dobar izbor za brak".

- Uvek je postojalo zrnce sumnje u meni da bi to moglo da bude istina. Sećam se kada sam prvi put to čula, bila je 1998. godina. Posle tih reči, pala sam u tešku depresiju - ispričala je za magazin The Cut.