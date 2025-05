Jedan vaš poslovni saradnik nije vam prijateljski naklonjen. Do vas danas mogu dopreti glasine i spletke. Vaš odnos s partnerom se popravlja i dolazi do sve većeg zbližavanja. Slobodni Rakovi ulaze u avanturu s jednim Jarcem. Problemi sa zglobovima. Potrebna vam je određena terapija.

Pred vama se otvara nova perspektiva. Ukoliko želite da radite u inostranstvu, planete su vam veoma naklonjene. Device se nalaze na ljubavnoj prekretnici. One koje su u vezi razmišljaju o raskidu, a one koje su slobodne planiraju da uđu u vezu. Nervoza i nesanica. Lako može doći do pada imuniteta.