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JahtaLamborghini63, vredna više od 4 miliona evra, potonula je prošle godine kod Majami Biča. Uzrok potonuća se dugo istraživao, ali se sumnja da bi preopterećenost mogla biti jedan od razloga nesreće. Navodno je u trenutku kada je jahta krenula da tone u njoj bilo 32 ljudi.

Ono što je trebalo da bude luksuzno krstarenje vodama "čarobnog grada" ubrzo se pretvorilo u haos, nakon što je luksuzna jahta krenula da tone.

1/5 Vidi galeriju Potonula luksuzna jahta u Majamiju Foto: Printscreen/Instagram/yahts.worldwide

Na društvenim mrežama kružili su brojni video snimci incidenta, na kojima se vidi kako se jahta opasno naginje dok voda navire u nju. Za to vreme putnici, od kojih su neki još slavili, se evakuišu sa prslucima za spasavanje na druge čamce.

Vlasti su potvrdile da je 32 ljudi spaseno bez povreda. Brza intervencija privatnih i zvaničnih plovila sprečila je tragične posledice. Incident se dogodio u veoma prometnom delu obale Majamija, gde je saobraćaj jahti i luksuznih brodova uobičajen, naročito vikendom.

Jahta bila preopterećena?

Oštećena jahtadeo je ekskluzivne serije Tecnomar for Lamborghini 63, zajedničkog projekta italijanskog proizvođača supersportskih automobila Lamborghini i brodogradilišta The Italian Sea Group. Ovo plovilo je dizajnirano da udobno primi pet gostiju i dva člana posade, sa idealnim operativnim kapacitetom od sedam osoba.

U trenutku nesreće, na jahti je bilo 32 ljudi! Iako se uzroci potonuća još istražuju, očigledno preopterećenje moglo je da ugrozi stabilnost i plovnost broda, koji je pre svega namenjen brzini i udobnosti, a ne velikom broju putnika.

Simbol luksuza i brzine

U pitanju je plovilo dužine 63 stope (oko 19 metara), napravljeno od karbonskih vlakana, koje može da dostigne maksimalnu brzinu od 63 čvora (117 km/h) zahvaljujući dva MAN V-12 motora, svaki snage 2.000 konjskih snaga.

Proizvedeno je samo 63 jedinice širom sveta, a Majami je bio prva destinacija koja je primila jedan od ovih "nautičkih automobila", od kojih su najmanje četiri prodata klijentima iz Južne Amerike, prema ranijim izveštajima.

Dizajn je inspirisan kultnim modelima poput Huracán Evo i Aventador, sa elementima koji direktno upućuju na Lamborghini univerzum – od farova u obliku slova „Y“ do sportskih kožnih sedišta.

Dizajnerski dragulj

Ovo plovilo ne simbolizuje samo luksuz, već i napredno inženjerstvo i ekskluzivnost. Osnovna cena mu je oko 4,5 miliona dolara, a konstrukcija mu je fokusirana na brzinu, estetiku i vrhunsku udobnost, sa kapacitetom za pet gostiju i minimalno dva člana posade.

Vest o potonuću brzo je postala viralna, delom zbog kontrasta između luksuza i drame samog događaja.

Na društvenim mrežama ređali su se komentari: "Počivajte u miru, svih 4,5 miliona" "Lambo brod tone", "Ova što pleše dok sve tone je potpuni hit", "Proklet da je onaj odvod od 3 evra"...

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