Rajli je Amerikanac koji je živeo i radio na Tajlandu, Kostariki i Slovačkoj, ali za svoj dom je izabrao Srbiju gde živi već 11 godina. Ovde radi kao profesor engleskog jezika, vodi ture po pivnicama, svira kantri i bluz muziku, a na jutjub kanalu Attic life ispričao je šta mu se sviđa u Srbiji, zašto se ovde oseća slobodnije i srećnije nego u Americi, koje su sličnosti između Srba i Amerikanaca...

Rajli danas u Beogradu radi kao profesor engleskog jezika, vodi pab ture i pušta njihovu kantri i bluz muziku, a u intervjuu za YouTube kanal "Attic Life" ispričao je zbog čega je ostao u Srbiji, kakvi su mu prvi utisci i zašto mu ovaj deo sveta više prija od Amerike.

Amerikanac Rajli Foto: Jutjub Printskrin

Rajli se prisetio i svog prvog utiska o Srbiji.

- Odseo sam u nekom hostelu i otišao sam u Skadarliju, čuvenu boemsku četvrt. Sećam se da sam ušao u neki kafić i neki tip me je pitao: "Ti si Amerikanac?!" i ispričao mi priču o NATO bombardovanju. Bio sam malo zabrinut, pomislih: "Ovo nije način na koji želim da započnem razgovor". Međutim, onda mi je rekao: "U redu je, hajde da probaš našu pljeskavicu, probaj naše ćevape". I platio mi je večeru, častio me rakijom i onda samo rekao: "Dobro došao u Srbiju!". To je bio moja prva ili druga noć ovde. I to je ostavilo utisak na mene! - ispričao je on autoru ovog podkasta, koji je, zanimljivo je, Rus.

On je prve dve godine života u Srbiji išao na kurs srpskog jezika, ali nikako nije mogao da savlada padeže. Sve je krenulo nizbrdo kada je shvatio koliko je zahtevnija gramatika srpskog jezika od engleskog. Bolje mu ide razumevanje od konverzacije. Stoga, kako kaže, čim je odustao od padeža sve je krenulo lakše. I dalje govori tako da je potpuno jasno da je stranac, ali njemu je važnije da ga ljudi razumeju:

Skadarlija Foto: Shutterstock

- Engleski jezik ima samo jednu deklinaciju - jedninu i množinu. Srpski ima sedam deklinacija. Ne mogu samo da kažem: "Imam kafa". Moram da kažem: "Imam kafu, kafe, idem na kafom". Bio sam toliko frustriran jer sam pokušavao da to uradim savršeno. I, onda sam konačno odustao i sad ne koristim padeže. I postalo je lakše! I dalje zvučim kao stranac, ali bar mogu da se snađem, ako ne brinem toliko o gramatici - kaže on.

Što se naroda tiče, kaže da su Srbi izuzetno gostoljubvi i srdačni.

- Moja šala - kada me ljudi pitaju kakvi su Srbi, kažem: "Zamislite da su Rusija i Španija imale dete. To je Srbija". Sve je slovensko. Imate ćirilicu, imate pravoslavlje, imate rakiju... Ali, ima nešto u vezi sa toplim vremenom i tom blizinom Mediterana, što čini da postoji taj italijanski, španski temerament.

- Taj miks daje poseban šarm – oseća se toplina, kao u Italiji ili Španiji - dodaje.

Amerikanac Rajli Foto: Jutjub Printskrin

Rajli kaže da je, živeći u Srbiji, pokupio i neke nove navike

Kako kaže, život u Srbiji ga je naučio da se opusti. "Prijatelji iz Amerike su primetili da više ne analiziram stvari kao pre. Samo kažem: ‘Je** ga’. To mi je omiljena srpska reč. Ovde je sve nekako sporije, ljudi su opušteniji, i to mi prija. U Americi stalno nešto jurimo. Čak i u malim gradovima, postoji konstantan pritisak da sve mora odmah i savršeno. Stalno se očekuje da se sve uradi odmah. Još je gore ako živite u Njujorku ili nekom drugom velikom gradu. Međutim, čak i u malim mestima još uvek postoji velika želja da sve bude organizovano, striktno i na vreme", objašnjava on.

Kada bi morao da izdvoji tri najbolje stvari u vezi sa Srbijom, to bi, kaže, bile gostoprimstvo, roštilj, kao i opuštena atmosfera.

Rajlijevo omiljeno jelo, inače, je mućkalica, a on se nada da će uskoro dobiti i srpsko državljanstvo. Dve godine je veren sa Srpkinjom, planiraju i svadbu.

Roštilj Foto: Profimedia

- To mi olakšava pristup kada pričam sa ljudima. Mogu da ispričam celu priču o tome kako sam došao ovde i kako mi se sviđa, ali je ponekad jednostavnije reći: "Imam srpsku ženu". Većina ljudi kaže "O, bravo! Ona te je osvojila, dovela te je ovamo". To malo olakšava situaciju - šali se on.

Rajli je oduševljen i lokalnim gastronomskim festivalima po Srbiji i vole da organizuje ture na slaninijadu, kobasijadu, mudijadu...

Kaže i da su Amerikanci iz malih gradova prilično slični Srbima iz manjih mesta.

- Ja sam iz malog grada i uživam da se krećem po manjim mestima u Srbiji. U koju god državu da odete, ljudi iz malih mesta su malo opušteniji, ponekad konzervativniji, ali obično ljubazniji, bez obzira odakle ste.

U Srbiji, čak i u Beogradu, mnogo je bezbednije nego u SAD.

- Ovde u Beogradu je mnogo lepo. Mogu da izađem noću, da šetam od centra grada do svog stana i da se ništa ne desi. Niko nikad ne viče na mene. Nikad mi niko nije prišao, napao me. Osećao sam se veoma sigurno. U SAD stalno imate vesti o masovnoj pucnjavi u školi, masovnoj pucnjavi u tržnom centru, na koncertu, ulici...

Rajli kaže da ljudi iz SAD mogu da nauče od Srba kako da više cene prijatelje i porodicu.

- Mogu da nauče kako da više cene prijatelje i porodicu, kako da više uživaju u kafi sa nekim, kako da više uživaju u vremenu provedenom sa decom... Da cene to mnogo više umesto da stalno razmišljaju o poslu. U SAD mnogo ljudi koji se bori sa anksioznošću, depresijom i slično ide kod psihijatra ili uzima lekove, a ovde kada ljudi imaju problem, pozovu prijatelje ili nekog iz familije i odu na kafu i popričaju o tome. Mislim da je to mnogo prirodniji način da reše problem - kaže Rajli i zaključuje:

- Ako ovde imate dobar posao, smatram da ste mnogo slobodniji nego u SAD i da imate bolji kvalitet života. Ja se, lično, osećam mnogo srećnije ovde nego u SAD.

