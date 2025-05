Reakcije su mahom bile od iznenađenja do oduševljenja: od porodica sa decom koje su birale tradicionalne japanske kimono ili samurajske kostime, do mlađih posetilaca koji su se igrali modernim stilovima i izražajnim emocijama lica u stilu japanskih mangi. Jedan od gostiju našeg paviljona, otac malene devojčice kaže da je obišao brojne paviljone, i dok je većina bila zanimljiva njegovoj generaciji, srpski paviljon je jedan od retkih koji je bio interesantan i njemu i njegovoj ćerki, dodavši: „Interaktivna igra podstiče kreativnost i zajedničko uživanje u kreiranju maskote. Ovo je jedno od lepših iskustava na izložbi”.

Posetioce je posebno fascinirala mogućnost da biraju ne samo pol maskote ili stil garderobe (tradicionalan ili moderan) već i boju očiju ili jezik kojim maskota govori, kao i to da joj daju srpsko ime sa značenjem – što je otvorilo vrata za dublje upoznavanje sa srpskom kulturom. Tako su mnogi maskote imenovali terminima sa značenjem „Radost, Sreća ili Drugarstvo”.

Time je ova jednostavna, ali kreativna aktivacija postala viralni most između Srbije i sveta, i to upravo kroz elemente igre, personalizacije i emocionalne povezanosti. Kroz ovu maskotu, Srbija nije predstavila samo svoju tehnologiju i kulturu, već i poruku EXPO 2027 Beograd – da je budućnost u povezivanju ljudi kroz igru, kreativnost, emocije i otvorenost. Interaktivne maskote malenih superheroja nisu samo digitalni likovi, one su simbol mosta između Srbije i sveta.