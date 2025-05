Kursat Jildrim iz Dortmunda pre tri godine uspeo je da ostvari svoj san i postane milioner . Ne, to nije postigao napornim radom ili stvaranjem nekih genijalnih projekata. Milioni su stigli zahvaljujući sreći. Ovaj čovek osvojio je 10 miliona evra na lutriji .

Čim je došao do para, promenio je život iz korena. Kupio je skupe automobile, markiranu garderobu i trošio novac na razne gluposti koje mu ne bi ni pale na pamet da ih kupi. A sa milionima na računu, rešio je i da potraži ženu.

"Molim vas, naglasite da sam solo. Može da bude plavuša ili brineta, nije me briga", rekao je tada u intervjuu za lokalne medije i naglasio da želi da se zaljubi u nekoga sa kim će proputovati ceo svet. Strani mediji su za prijave napravili poseban mejl, a kako je naglašeno, nikada nisu videli ovako veliko interesovanje. Ponude pljušte sa svih strana, a Kursat kaže da je veoma oprezan kada su žene i novac u pitanju.

"Odjednom su ti svi prijatelji. Ljudi, sa kojima se nisam čuo godinama, odjednom su počeli da me zovu i traže novac iz vedra neba. Nije mi žao što sam dobitak objavio na društvenim mrežama. Svi treba da znaju, jer je 90 odsto njih ljubomorno i misle da to ne zaslužujem. Ipak, nije me briga. Nikad neću zaboraviti odakle sam došao. Ja sam iz radničke klase. Nikad neću postati arogantna osoba", rekao je.