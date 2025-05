Koja hrana je omiljena Vladimiru Putinu otkrio je čuveni italijanski kuvar Mirko Zago, koji je nekoliko puta kuvao za ruskog predsednika . On je za ruske medije ispričao dve nezaboravne situacije sa šefom Kremlja.

"Sa zadovoljstvom se sećam kada su me drugi put pozvali u salu. Bilo je smešno jer su tu bili novinari iz celog sveta, pa čak i jedna Italijanka. Kada me je glasno pohvalila na italijanskom, preneo sam to Putinu, pa su se svi, uključujući i njega iskreno smejali", ispričao je jednu anegdotu sa predsednikom Rusije.