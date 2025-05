Čuveni psihoterapeut , neuropsihijatar, filozof, književnik, profesor i akademik rođen je drugog dana avgusta 1924. Prošle godine obeležili smo prvo veličanstveno stoleće čoveka čija je svaka reč bila zlata vredna. Vladeta Jerotić doticao se najvažnijih tema, između ostalih i jedne koja umnogome određuje naš život, a to je izbor bračnog partnera. Komplikovan i ozbiljan zadatak u kojem često grešimo.

Posebno su zanimljive reči profesora Jerotića o drugom braku, kao i o razvodu, koji je bio tabu tema u vreme kada je on odrastao. O tome je govorio na predavanju u Domu kulture u Čačku 2012. godine.

"Rođen sam u Beogradu. Bio je skandal pre Drugog svetskog rata i u građanskim porodicama kad se brak razvede. To se pričalo u gradu, zašto su se rastavili… Ljubopitljivi su bili ljudi. Nemojte brkati ljubopitljivost s radoznalošću. Nije to isto. Nemojte od zdravog deteta koje ima dve, tri ili četiri godine praviti budućeg malograđanina. A dete zdravorođeno je radoznalo. Radoznalo, a ne ljubopitljivo. Razlikujmo to."