Kako astrolozi predviđaju, neki znakovi Zodijaka imaju veće šanse da dobiju na lutriji do 15. maja.

Povoljni tranziti planeta utiču na to da neki horoskopski znakovi imaju više sreće u igrama na sreću. Proverite da li ste među njima:

Njihov vladar je Jupiter i on će praviti povoljne aspekte za njih do 15. maja. To za njih znači da će imati više sreće, pogotovo ukoliko budu učestvovali u igrama koje uključuju brojeve ili inostranstvo.