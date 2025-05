Nesvakidašnja ljubavna priča: Pitao gde je mladoženja – rekli mu da je to on

„To se dogodilo 2007. godine u plemenu Batak. To je narod nekadašnjih ljudoždera. U tom plemenu boravio sam nekoliko nedelja i udvarao se jednoj lepoj devojci. Uveče je bilo okupljeno celo selo na nekoj vrsti posela, a poglavica me je upitao da li mi se devojka sviđa. To je uradio pred svima, a meni se učinilo nekulturnim da kažem da mi se ne sviđa, mislio sam da bi ih to uvredilo i moglo da znači da je smatram za ružnu. Sutradan sam zatekao veliku feštu i obradovao se: rekoše mi da je u toku venčanje, a to znači da ću imati prilike da vidim njihove običaje i narodne nošnje“, ispričao je Viktor za Zadovoljna.rs.