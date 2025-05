– Najveći dokaz brige Božije o čoveku je to što je Bog odlučio da siđe među nas. Sin Božiji je postao čovek, jedan od nas. To je čin neizmerne ljubavi i samounižavanja. To treba da nas nadahne da i sami težimo smirenju, da se spustimo, ponizimo i pomažemo drugima. Bog nije ostavio čoveka da pati i muči se, već je saučestvovao u našem bolu, do te mere da je pristao da oseti posledice naše tragične situacije. To je suština Hristovog dolaska – rođenje iz prečiste Marije – naglašava Andrej u radio emisiji Slovoljubve, a prenosi Religija.rs.