„Pripremili smo mu neke specijalitete koji su deo tradicionalne srpske kuhinje, a koje ne bi mogao da nađe u restoranima. Bilo je tu dosta domaćih srpskih pita po kojima smo poznati, kao što su pite sa mesom, pečurkama, nezaobilazna gibanica, a imali smo i poseban kafanski meni. Napravili smo teleći ribić na kajmaku, mlince sa ćuretinom, prebranac sa kobasicom, gurmanske uštipke... On se, koliko sam video, najviše zadržao na mesu, a i bio je veoma gladan, jer je došao pravo sa aerodroma, pa je dobro da smo ga dočekali spremni i domaćinski kako je to i običaj u Srbiji.“

„Ono što me je najviše dirnulo je atmosfera – ta toplina za trpezom koja je zajednička celom Balkanu. Ljudi ovde jedu zajedno, hrana je pripremljena s ljubavlju i za ljude, i uvek je ima petnaest puta više nego što je moguće pojesti. To nije samo gastronomija, to je kultura velikodušnosti. To nas spaja – Srbiju, Grčku i ceo Balkan,“ izjavio je Akis.