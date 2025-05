Treće, svađanje ćete prekinuti onog trenutka kad odlučite da to više ne radite. Kada shvatite da ništa ne postižete time i smirenijim tonom možete doći do boljih rezultata. Biće teško odvići se od naviknutog gneva i visokih tonova, tj. urlanja. Ali kad shvatite da brak nije nadmetanje, trkanje i podmetanje – biće vam lakše.Prosto odlučite da se ne "derete" više, da ne psujete i da se ne nervirate i videćete drugu dimenziju svega.

Četvrto, vašeg partnera niko na svetu ne zna bolje nego vi. Znate mu slabe tačke i tu ga/je lovite. Recimo, ako dođe sa posla nervozan, a znate da je takav jer mu se nešto desilo ili je gladan, onda nikako ne započonjite teške razgovore već ga prvo nahranite, opustite ili zakažite odlazak negde gde on/ona voli, pa tek nakon što se sve smiri, otvorite temu pažljivo. U početku je to opterećenje, a posle se naviknete, pa teške teme otvarate smirene glave, a ne u vrelini dana. A one koje je nemoguće rešiti zajedno, molite Boga da ih On reši.

Mislite li da moja žena mene ne trpi? O, kako ja umem da budem težak ponekad. Ali samo me ljubavlju razoruža, a i postidi. I obratno. Kad bi se bilo ko od nas upustio u svađu, eto problema, vulkana i erupcije. Kad odgonetnete tu tajnu – tako ćete i sa prijateljima, a i neprijateljima, i shvatićete da je sve zapravo bilo do vas, tj. do načina na koji vi reagujete na razne situacije. To je mala tajna velikih majstora - zaključio je otac Predrag.