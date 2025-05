„Ima lošu raspodelu pažnje, kad je kod kuće i pravi raspored, moraš da mu ponoviš pitanje dva puta. To me izluđuje“, rekla je kroz smeh.

Porodični život i tiha ljubav Nikušor je govorio o svom odnosu prema roditeljstvu: „Veoma sam zadovoljan svojim životom i to pokušavam da prenesem deci. Prvo dete je za mene bila velika promena – bio sam naviknut samo na sebe.“

On i Mirabela nisu par koji stalno izjavljuje ljubav: „ Mi pokazujemo da se volimo, ali to ne izgovaramo često. Naši razgovori traju manje od 14 sekundi“ , rekao je u šali.

Dečje molbe: „Tata, reci mi da me voliš“

Mirabela kaže da ona deci često govori da ih voli, dok to za Nikušora nije bilo prirodno. Njihova ćerka mu je čak jednom rekla: „Tata, kaži mi da me voliš. Moraš baš da kažeš?“ — što je bio trenutak koji je ostavio utisak na njega.