"Zamislite kako bi bilo posetiti zemlju koja postoji već više od 2700 godina . Mesto koje je prvo na svetu usvojilo hrišćanstvo kao državnu religiju pre nego što je to učinio i sam Rim. Zemlju koja ima svoje jedinstveno pismo , koja je preživela genocid , ratove i brojna politička previranja, ali koja nikada nije izgubila svoj identitet. Zemlju gde se susreću Evropa i Azija, gde su planine visoke, jezera duboka, a gostoprimstvo ljudi nešto potpuno posebno", rekao je Robert Dacešin na početku snimka koji je objavio na svom Jutjub kanalu.

Svetski putnik je ovoga puta posetio malu zemlju - Jermeniju . Tamo je boravio osam dana, a otkrio je i koji je najlakši način da dođete do nje.

"Najlakši način da dođete u Jermeniju je letom do Jerevana do kog postoje direktne veze iz većih evropskih gradova. Za vreme snimanja ovog videa, povratna karta iz Beča koštala je 200 evra u oba smera, dok su dobre kombinacije i preko Kipra i Budimpešte, a postoje jeftinije opcije iz naših krajeva. Ono što vredi spomenuti, jeste da je granica sa Turskom zatvorena, pa ako planirate kopneno putovanje, kojim slučajem, imajte to na umu, kao i podatak da Turkish Airlines nema direktne letove za Jermeniju.