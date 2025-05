To je mnogima delovalo čudno, s obzirom na to da je Tito decenijama gradio kult ličnosti kroz spomenike, ustanove, trgove, gradove, i „Štafetu mladosti“. Kao vođa koji je uticao na milione ljudi i oblikovao političku sudbinu čitave Jugoslavije , mnogi su očekivali bar petokraku kao ideološki simbol na njegovom grobu.

A zvezda petokraka nije stavljena jer u prvom tom delu sahrane je napravljena to što je izgledalo kao kutija šibica... I to se tako zatvaralo. Da su stavili zvezdu ona nikad ne bi izgledala ko prava zvezda, jer zbog tih šina to ne bi izgledalo kako treba..." ispričao je svojevremeno Joška Broz, unuk Josipa Broza.