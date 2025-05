Postoje trenuci u životu kada čovjek misli da je dotakao dno – kad tama postane gušća od mraka, a tišina glasnija od vriska. Tada, u naizgled bezizlaznim danima, dolazi nešto što rasiječe tu tamu, kao zrak sunca kroz guste oblake – rađa se dijete. Ne samo jedno, već mnogi novi životi znaju doći upravo onda kada je nada na izmaku. I to nije slučajnost, već odgovor života na patnju.

Ovaj put, ispričaću vam lično svoju priču. Vama ili sebi? Svejedno. Možda će nekome biti pozitivan primjer, meni sigurno prilika da dam mali dar onima koji su za mene svetinja i razlog za borbu. Dajana, Saška, Marija, Anica, Sofija i Aleksej – to smo MI! Neraskidiva šestorka. Simbol velike ljubavi naših roditelja. Dajana – najstarija sestra i prva kćerka. Rođena 2004. godine. O njenom rođenju, naravno, ne znam ništa, osim što sam mogla čuti iz priča roditelja. Otvorila je vrata svima nama i roditeljima dodijelila uloge mame i tate. Kroz svoje odrastanje Dajana je sijala i u školi i u sportu, predstavljajući nama mlađima model učenja, ponašanja i kulture. Tako je i danas, kad je već student.

No, nažalost, sreća je nakon nekog perioda malo utihnula. Djedova iznenadna bolest, njegova borba sa bolešću i na kraju njegov vječni odlazak duboko su potresli sve nas. Pored oca i majke, od malena smo osjećali ljubav i snagu djeda i šire porodice. Pričali su nam priče iz starina i učili nas da pamtimo i prenosimo. Zato je tuga bila prirodna. Ali i u tim teškim trenucima, rađa nam se opet jedno malo luče, kao znak da život ide dalje. Rađa se naša Sofka. Sjećam se jutra kada su me probudili i rekli: dobila si seku, a posebno sam zapamtila osmijeh i sjaj u tatinim očima nakon teškog perioda. I Sofija je već porasla, sa pet godina postala je naš ponos, balkanski prvak u karateu.

I tako... u punom zanosu ljubavi i sreće, saznajemo: postaćemo sestre jednom malom princu! Prije četiri godine na svijet je došao Aleksej, a rođen je istog datuma kao i Sofija. Dobiti brata za rođendan – zar može nešto ljepše? On postaje centar pažnje svih nas, mali mezimac. Plave okice, plava kosa, u plavom odijelcetu... izlazi iz porodilišta ni ne sluteći u kakvom carstvu će da odrasta. Rekavši carstvo, ne mislim na bogatstvo i materijalne stvari, već na ljubav, slogu i podršku koju pruža porodica, posebno ona koja je brojna i puna života – višečlana porodica.

U takvim porodicama se uči dijeljenju, strpljenju i razumijevanju još od ranog djetinjstva. Djeca iz takvih porodica rano shvate da nisu sami na svijetu, da moraju da brinu jedni o drugima i da se radost množi kada se dijeli. To je neprocjenjivo bogatstvo koje se ne može kupiti novcem. To je i naša prednost. Stojimo čvrsto na svojim nogama. Ali, mi volimo i druge, imamo drugare, bavimo se folklorom, sportom, recitujemo, nedeljom idemo na svetu liturgiju da se pomolimo i zahvalimo za život, zdravlje, sreću. Za našu bogatu porodicu, jer i kaže se da je bogat onaj koji ima Boga u sebi. Karate je naša zajednička ljubav. Okitili smo se brojnim medaljama. Ipak, to nas ne čini gordima. Jedni drugima prenosimo ljubav, vjeru i nadu.