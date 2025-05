Prema pisanju lista The Times, crna mačka po imenu Nero nestala je u Nemačkoj u julu 2024. godine. Njeni vlasnici su do sada potrošili više od 22.000 dolara (oko 19.000 evra) pokušavajući da je vrate kući.

Par navodno svakog vikenda putuje oko 480 kilometara iz svog doma u Ešvegeu do Erlangena kako bi tražili Nero. Njihova voljena mačka je pobegla kada su napravili pauzu tokom jednog putovanja kolima.

Na društvenim mrežama, par je napravio Fejsbuk stranicu pod nazivom Nero – ein Bub verloren in Erlangen, što znači Nero – dečko izgubljen u Erlangenu. Do sada, stranica je sakupila 3.900 pratilaca i 2.400 lajkova.

„Mnogo mi znači. On je prijatelj i član porodice. A prijatelje ne napuštaš“, rekao je Rafal. „Ne odustajem. Znam da je još uvek živ .“

„Problem je što je on užasno stidljiv“, rekao je za The Times. „Nije tip mačke koja prilazi ljudima da je pomaze. Mogu da zamislim da je toliko uplašen da se kreće samo noću.“

„Duboko me dotiče koliko daleko je njegova priča već stigla – i van granica zemalja“, napisala je Nerova Fejsbuk stranica u objavi u četvrtak. „Posebno mi je drago što ovaj članak sada dopire do mnogih ljudi koji govore engleski u Erlangenu – naročito studenata koji do sada nisu znali ništa o Neru, ali su možda nesvesno postali deo ove priče zbog njega. Možda ga je neko od njih video ili mu čak pružio utočište.“