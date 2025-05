" Ništa me ne bi nateralo na seks s tim jadnim stvorenjem . Ali mislim da ga je ta moja ratobornost možda još više privukla. Nosio je kaftan i pokušavao je da mi se nabacuje za večerom u zatvorenoj, neukusno uređenoj trpezariji gde nije bilo vazduha. Osećala sam se verbalno silovanom tokom svih tih sati koje sam morala da provedem s njim, dok mi je iznosio svoje gnusne opise svega što želi da mi radi. Počeo je sve više da se ljuti i vređa me jer nisam popustila njegovim bolesnim željama.

Predaja za mene nije bila opcija, samo sam htela da odem s broda. Bilo mi je loše, trebalo mi je malo vazduha. Napustila sam sto i otišla na palubu, a Fajed me pratio. Videla sam koliko smo se udaljili od kopna. Zaglavila sam na tom brodu s tim bolesnim, podlim čovekom koji je imao gotovo isto godina kao moj otac. A on bi ga uništio u sekundi da je znao šta želi da mi uradi. Fajed je pak svima na palubi rekao da odu. To je bio prvi put da sam osetila da sam u pravoj opasnosti, tresla sam se. Rekla sam mu da će ga moj otac uhvatiti ako mi nešto uradi. Ako me povredi, biće u ozbiljnoj nevolji. Tad je pokušao da omalovažava mog oca, hvaleći se da je nadmoćniji od njega po položaju i bogatstvu. On je zapravo bio kukavica", ispričala je veleposlanikova ćerka.