Na današnji dan, 24. maja, Saturn ulazi u znak Ovna, gde ostaje do 2. septembra 2025. godine. To je tek početni uvid u novu etapu njegovog uticaja. Saturn se zatim ponovo vraća u Ovna 15. februara 2026. godine, gde ostaje sve do 14. aprila 2028. godine. Svaki put kad Saturn prelazi u novi znak, otvaraju se vrata novom generacijskom ciklusu, obeleženom učenjem, sazrevanjem i redefinisanjem granica, piše Forever Conscious.