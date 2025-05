Lavovi vole da budu u centru pažnje, pa nije retkost da razgovor spontano preusmere na sebe. Ako osete da tema nije dovoljno "blistava" ili da nisu glavna zvezda priče, brzo će vas prekinuti i preuzeti mikrofon. To ne znači da im nije stalo do vas, nego da im je trenutno više stalo do toga da svi čuju šta oni misle, osećaju ili planiraju.