Vage su znak partnerstva i harmonije, i retko se osećaju potpuno kad su same. One funkciju sebe često pronalaze kroz odnose s drugima, bilo romantične ili prijateljske. Vaga ne voli tišinu, samoću ni previše introspekcije. Kad je sama, počinje da preispituje sve, a to zna da bude naporno. Zato će radije provoditi vreme s bilo kim nego biti sama s vlastitim mislima.