HELLO! je razgovarao sa Alfonsom Provinzijanom, sertifikovanim specijalistom za porodično pravo i advokatom, koji je objasnio osnovne elemente takvog ugovora.

"Njihov predbračni ugovor bi pre svega fokusirao na zaštitu ogromne imovine koju je Džef Bezos stekao pre braka i na isključenje te imovine iz vlasništva gospođe Sančez tokom njihovog braka. To bi značilo jasnu specifikaciju svih poslovnih sredstava i vlasničkih udela, sa navodom da se to smatra odvojnom imovinom Džefa Bezosa."

Alfons je dodao: "Uobičajena klauzula u ovakvim ugovorima je da bez obzira na uložen trud ili rad u bilo koji poslovni deo imovine, ta imovina ostaje isključivo odvojena. Ovakav ugovor može biti izazovan zbog potrebe za potpunim i detaljnim otkrivanjem podataka. To je dug proces koji obično uključuje timove advokata sa obe strane. U stvari, gospodin Bezos će verovatno plaćati advokate gospođe Sančez koji, iako on plaća njih, moraju biti potpuno lojalni njoj, i često dolazi do dugih pregovora kako bi se postigao ugovor koji obe strane mogu da prihvate."