Jeste li se ikada zapitali zašto stjuardese gotovo uvek nose crveni karmin ? Mnogi misle da je to stvar estetike i korporativnog imidža, ali prava istina iza ovog pravila mogla bi vas iznenaditi.

“Karmin je ozbiljna stvar”

Hit detalj otkrila je Heder Pul (Heather Poole), bivša stjuardesa koja je skoro dve decenije letela za jednu veliku američku aviokompaniju. U svojoj knjizi memoara Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet, Pul je otvoreno pisala o pravilima, drami i neobičnostima koje je doživela tokom godina rada.