U nastavku donosimo rang-listu horoskopskih znakova , od najnervoznijih do najsmirenijih.

OVAN – Ovan je najpoznatiji po svom impulsivnom i strastvenom karakteru. Poznati su po tome što često reaguju brže nego što razmisle, što ih čini nervoznima, naročito u stresnim situacijama. Njihova želja za vođstvom i stalnom akcijom može ih lako dovesti do napetosti i frustracija, posebno kada stvari ne idu po planu.

ŠKORPIJA – Škorpije su vrlo strastvene i emotivne osobe, pa njihova nervoza često dolazi do izražaja kada se osećaju izdano ili napadnuto. Njihova sklonost dubokom razmišljanju i intenzivnom doživljavanju svega može ih dovesti do emocionalnih turbulencija koje često kriju, ali ih to ne sprečava da postanu nervozni u stresnim situacijama.