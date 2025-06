Ako u snu vidite svoju svadbu, to ima pozitivno značenje. Moguće je da će vam se u narednom periodu dogoditi nešto zbog čega ćete biti u centru pažnje. Svi će želeti da budu u vašem društvu, a vi ćete biti ponosni na sebe što ste ostvarili važan životni cilj.

Ako se desi ovakav san on označava da ste ljubomorni. Želećete otvoreno da razgovarate sa partnerom kako biste mu rekli vaše sumnje. Moguće je da vam loša iskustva iz prethodnih veza ne dozvoljavaju da se opustite iz straha da ponovo ne budete povređeni.

Kada u snu vidite venčanje sa udovcem/udovicom, to upozorava da pripazite na partnera ili partnerku. Može se desiti da ćete biti prezauzeti i da nećete primetiti da je partner/ka počeo/la drugačije da se ponaša. Naizgled će sve biti u redu, ali ako pažljivo analizirate situaciju, shvatićete da vam predstoji ozbiljan razgovor.

Ako u snu vidite venčanje sa starijom osobom, to označava osudu okoline. Verovatno vam se dopada osoba koju vaši najbliži ne prihvataju. Bićete u veoma nezgodnoj poziciji jer ćete morati da birate između porodice i ljubavi. Za koga god da se odlučite, nećete biti u potpunosti srećni i krivićete druge zbog onoga što ste izgubili

Kada u snu vidite venčanje sa mlađom osobom, to ukazuje da ćete biti ljubomorni. Moguće je da nećete verovati partneru/partnerki i da ćete ga/je smatrati neozbiljnim/om. Tome će doprineti saveti ljudi koji će olako suditi drugima ne shvatajući da na taj način mogu da uzrokuju ozbiljne probleme.

Ovaj san je sličan snu gde se vaš partner venčava sa nekim drugim. Još niste preboleli starog partnera iako to sebi ne možete priznati

Ako ste pobegli zajedno sa partnerom to je odličan san. On označava da ste savršeni partneri. Ako ste pobegli sami sa svadbe, ni taj san nije negativan on označava da će posle nekog neuspeha doći uspeh zahvaljujući vašim pravovremenim reakcijama.