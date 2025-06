- Rezači su tada tek počinjali da se koriste. Bila je 1996-1997. godina. Imati rezač diskova je bila posebna stvar - skupa. Jedan moj školski drug ga je imao. I jednom je izašla neka igrica i pitao sam ga: 'Možeš li da mi je narežeš?', a on je rekao: 'Naravno, to je 2 dolara'. Bio sam u šoku. Mislio sam - ako si mi prijatelj, nećeš mi naplatiti. Učinićeš to jer smo drugari. Taj aspekt kapitalizma među mladima bio mi je prvo iznenađenje. Nisam to očekivao - rekao je Srđan.

- Nigde nije savršeno. Sve je do ljudi. Ako imaš prave ljude oko sebe, možeš živeti bilo gde - u Srbiji, Australiji... Ali, naravno, tu je i život, porezi, obaveze... Ipak, najvažnije je živeti u trenutku. To mi je boravak ovde doneo, da cenim sadašnjost. I to razmišljanje da će sve biti u redu. Taj australijski mentalitet 'she'll be right', koji kaže 'ne brini, biće dobro'. To postoji i ovde, neka optimistična žilavost u narodu. I čudo mi je kako ljudi preživljavaju sa malo novca, a opet izlaze, jedu, druže se. To je neka posebna veština preživljavanja. Od devedesetih je tako - rekao je Srđan i dodao: