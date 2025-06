"Pre tri godine sam se uselila kod dečka. On obožava mačke, dok ja nisam bila ljubitelj, ali me je mesecima molio da usvojimo jednu. Kada je krenula korona, uzela sam mače sa ulice i bio je presrećan. Ipak, sve se svodilo na to da se on igra i mazi sa mačkom, dok sam ja brinula o njoj - čistila pesak, vodila kod veterinara i kupovala hranu. Međutim, pre tri meseca, počelo je nešto čudno", započela je svoju zapovest.