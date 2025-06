Malo šta uspeva da podeli Srbe kao večita dilema – da li se treba izuvati pri ulasku u tuđi dom . Za jedne, to je izraz poštovanja i brige o tuđem prostoru; za druge, tek nepotrebna formalnost koja stvara nelagodu već na samom pragu.

"Najgori su oni ljudi koji vas teraju da se izuvate kada im ulazite u kuću, ni to im nije dosta nego vam još i daju one čupave papuče", napisao je on.