Američka influenserka i travel blogerka Helene Sula objavila je video o tome koliko se rad tokom leta razlikuje u Americi i Evropi. Amerikanci se, kako kaže, često ne mogu navići na to da su Evropljani leti na godišnjim odmorima.

Snimila je skeč. U „lažnom” telefonskom razgovoru kaže da treba da razgovara sa Anom kako bi završile posao, ali s druge strane dobija odgovor da Ane nema u kancelariji do 19. jula. „19. jul? Ali to je za mesec dana”, čudi se Helene. Nakon početnog šoka pita može li da razgovara sa nekim drugim o tom poslu, a odgovor glasi: „Možda sa Filipom. Ali njega nema do kraja juna.”