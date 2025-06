Za Rakove, jun je mesec duboke unutrašnje transformacije. Emocije postaju jasnije, a odnosi se stavljaju pod lupu. Intuitivno ćete osetiti ko ili šta vas više ne ispunjava – i bićete spremni da to pustite. Oni koji vam više ne donose mir ili podršku mogli bi se prirodno udaljiti, dok će se iskreni i važni odnosi produbiti. Ne bojte se emotivnih oproštaja – svaki iskren rastanak ovog meseca otvara prostor za unutrašnju slobodu i obnovu.

Vagama jun donosi snažnu potrebu za autentičnim izražavanjem. Umorni ste od uloge „uvek prijatne osobe“ koja svima ide naruku. Sada je vreme da kažete šta zaista mislite i da stanete iza svojih stavova. Očekujte nepredvidive situacije – od iznenadnih putovanja do neočekivanih poznanstava ili rastanaka koji će vas naterati da preispitate šta je to što zaista želite. Ne bojte se da postavite granice. Jun vas poziva na iskrenost, čak i ako to znači da morate biti direktniji nego inače.