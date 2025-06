Nedeljni horoskop od 16. do 22. juna 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje . Evo šta očekuje sve pripadnike Zodijaka tokom naredne sedmice.

Nedeljni horoskop od 16. do 22. juna 2025. godine kaže da je pred vama dinamična sedmica, naročito na poslu, gde se od vas očekuje više angažovanja i mudrog balansiranja. Pritisak raste, ali vi umete da ostanete staloženi čak i kad situacija zahteva brze poteze . Neke odluke koje odlažete duže vreme traže konačan odgovor, a vi ste dovoljno hrabri da preuzmete odgovornost. Ipak, dok pokušavate da napredujete u karijeri, važno je da ne zaboravite bliske ljude. Partneru ili osobi s kojom delite svakodnevicu potrebno je više vaše pažnje . Ako ste slobodni, neko iz poslovnog okruženja može pokazati interesovanje, pitanje je samo da li to primećujete. Zdravlje vas podseća da su i pauze deo rada. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

Ove nedelje sve dolazi na naplatu - i trud i strpljenje koje ste pokazali u prethodnom periodu. Na poslu se otvaraju mogućnosti koje su vam ranije delovale nedostižno, ali sada imate i znanje i iskustvo da ih iskoristite . Finansijska slika se polako stabilizuje, ali još uvek treba da vodite računa o troškovim a. U ljubavi, partner vas vidi kao oslonac, i to vam prija, iako ponekad osećate teret odgovornosti. Slobodni Bikovi bi mogli da naiđu na osobu s kojom dele slične vrednosti, ali veza će zahtevati strpljenje. Na zdravstvenom planu, bilo bi korisno da uvedete više kretanja u svakodnevnu rutinu. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

Nedeljni horoskop od 16. do 22. juna 2025. godine kaže da osećate da vam se tlo pod nogama pomera, ali to ne mora nužno da bude loše. Na poslovnom planu menjaju se okolnosti koje od vas traže više fleksibilnosti. Biće trenutaka kada ćete želeti da se povučete, ali sada nije momenat za zatvaranje. U ljubavi, preispitujete sopstvene emocije i odnose iz prošlosti. Ako ste u vezi, mogući su razgovori koji otvaraju stare teme, važno je da ostanete iskreni. Slobodni Rakovi možda se vraćaju nekome s kim priča nije bila do kraja završena. Na polju zdravlja, emocije utiču na vašu fizičku snagu, pa pronađite svoj mir, makar u svakodnevnim ritualima. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.