Američki predsednik je poslao 2.000 pripadnika snaga reda na zapadnu obalu, najavljujući "vrlo snažan zakon i red", nakon što je došlo do žestokih ICE racija u pretežno latinoameričkim zajednicama. Pokazavši solidarnost sa demonstrantima, Vivian je izašla na binu u crnom kombinezonu sa metalnim korsetom, ponosno držeći trans zastavu iznad glave.

Dok je plesala, duga plava kosa joj je padala do bokova, a isticala se upadljivim tamnim senkama za oči i ružem.

„ To je neverovatno zlo i slažem se da bi ljudi koji promovišu ovo trebalo da idu u zatvo r“, rekao je Mask kada su ga pitali o rodnoj disforiji.

Istraživanje organizacije The Trevor Project pokazalo je da je 46% transrodnih i nebinarnh mladih osoba u SAD-u 2023. ozbiljno razmatralo samoubistvo. Samo 13% ih je koristilo hormone za potvrdu roda, a svega 2% pubertetske blokatore.

„Samo sam želela da istrulim, bukvalno. Bila sam u fazonu – ne mogu više ovako. Ako nastavim da se krijem, to će me odvesti na vrlo destruktivan put“, rekla je.

Samo dva dana kasnije, 2020. godine, objavila je istinu na svom Instagramu, pre nego što je rekla majci, Džastin Vilson – potez koji danas žali. Vivian je istakla da je njena majka bila podrška, ali da sa ocem nije razgovarala mesecima pre autovanja, niti je on podržao njenu odluku.

Tokom intervjua u martu ove godine, priznala je i da ne zna tačan broj braće i sestara koje ima. „Za drugo dete Grimes saznala sam zato što je neka drag kraljica to objavila na Redditu.“

Vivian je takođe rekla da je za navodno najnovije Maskovo dete sa MAGA influenserkom Ešli Sent Kler takođe saznala preko Reddit posta.

„Ne zanima me. Zaista ne. Nervira me što me ljudi i dalje povezuju s njim. Više nemam ni prostora da marim“, poručila je.